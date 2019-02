LIVERPOOL-BAYERN MONACO DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE KLOPP SALAH KOVAC - Grande sfida quella in programma per gli ottavi di finale di Champions League tra il Liverpool e il Bayern Monaco.

I 'Reds' di Jurgenarrivano all'appuntamento dopo la vittoria in Premier League contro il Bournemouth; i bavaresi di Nikohanno battuto l'Augsburg a domicilio non perdendo terreno sul Borussia Dortmund capolista in Bundesliga. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match di 'Anfield'.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-BAYERN

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara, Javi Martinez, James Rodriguez; Gnabry, Lewandowski, Coman. All. Kovac

ARBITRO: Rocchi (Italia)

