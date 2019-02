FIORENTINA COGNIGNI CHIESA MATTIOLI SPAL / Coda polemica, ieri, dopo Spal-Fiorentina, con le contestazioni arbitrali dei padroni di casa e le accuse del presidente ferrarese Mattioli, che ha apostrofato Federico Chiesa come persona "poco seria". Arriva, sui canali ufficiali viola, la replica di Cognigni, numero uno gigliato, che difende a spada tratta il suo giocatore.

"Ritengo le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Spal, uomo equilibrato e onesto che conosco personalmente molto bene e che probabilmente sono state dettate dalla concitazione che ha seguito gli attimi immediatamente successivi alla fine della gara, completamente inopportune e lesive della reputazione di un nostro atleta - si legge - Nessuno dovrebbe esprimere tali giudizi sui nostri calciatori ed in particolare su Federico Chiesa che è un professionista esemplare e che, per le sue caratteristiche e tipologia di gioco, nel corso delle partite subisce numerosi falli,a volte anche molto duri. Federico è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano, un ragazzo serio e capace e non accettiamo che gli vengano affibbiati atteggiamenti che non fanno parte della sua persona e dei suoi comportamenti sul campo".