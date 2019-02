CHELSEA-MANCHESTER UNITED DIRETTA LIVE FA CUP CRONACA TEMPO REALE SARRI HIGUAIN SOLSKJAER OTTAVI - Dopo il pesante 6-0 subito nell'ultimo turno di Premier League sul campo del Manchester City, e dopo la vittoria esterna in Europa League, il Chelsea torna in campo per gli ottavi di finale di FA Cup.

I 'Blues' di Maurizio, che si gioca anche gran parte della sua permanenza in panchina, ospitano ildi Ole Gunnar: i 'Red Devils' arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta interna in Champions League contro il Paris Saint-Germain. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello 'Stamford Bridge'.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-MANCHESTER UNITED



CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger, Alonso; Kovacic, Jorginho, Kante; Pedro, Higuain, Hazard. All. Sarri

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Romero; Young, Lindelöf, Smalling, Shaw; Matic, Herrera, Pogba; Mata, Lukaku, Rashord. All. Solskjaer

