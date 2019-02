CALCIOMERCATO JUVENTUS SALAH DYBALA LIVERPOOL / No a un possibile scambio Salah-Dybala. E' la risposta secca del Liverpool, stando a quanto si apprende dalle colonne del 'Sun'.

I Reds non avrebbero alcuna intenzione di privarsi dell'attaccante egiziano, ritenuto fondamentale per la squadra di. Non c'è nessuna necessità di vendere e lo stesso discorso vale per altri giocatori come, finiti nel mirino dei grandi club. Si allontana dunque il possibile arrivo di Salah alla, ventilato nei giorni scorsi.