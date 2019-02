LIONE-BARCELLONA DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE GENESIO VALVERDE - Dopo gli impegni dei rispettivi campionati, Lione e Barcellona scendono in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

I francesi di Brunosono reduci dalla vittoria in Ligue 1 contro il Guingamp; i catalani di Ernesto(fresco di rinnovo di contratto fino al 2020, con opzione per un'ulteriore stagione) hanno battuto tra le mura amiche il Valladolid di Ronaldo nella Liga, allungando in testa alla classifica sul Real Madrid (battuto dal Girona al 'Bernabeu'). Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Parc Olympique Lyonnais'.

FORMAZIONI UFFICIALI LIONE-BARCELLONA

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele, Aouar; Traore, Depay, Terrier; M. Dembelé. All. Genesio

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, O. Dembelé. All. Valverde

ARBITRO: Cakir (Turchia)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui