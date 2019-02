SERIE A ADANI ICARDI PIATEK / Per motivi diversi, ma i bomber di Milano dominano le prime pagine dei quotidiani. Da una parte il '9', Mauro Icardi, al centro del caos dopo essere stato degradato dall'Inter; dall'altra il '19', il pistolero Piatek, che fa sognare il Milan. Di questo, e non solo, ha parlato l'ex difensore e noto opinionista Daniele Adani intervenuto questa mattina a 'Radio Deejay': "Piatek è un attaccante alla Icardi, quando sta bene. Bisognerà valutarlo quando scenderà di condizione, ora tocca la palla, fa gol e decide le partite.

Ha cambiato il gioco del Milan, perché rispetto a Higuain lo coinvolgono meno cercando di servirgli la palla giusta e lui la mette dentro. Icardi e Wandainquadrati a 'San Siro'? Non si poteva far finta di niente. Se parliamo della reazione della gente, è naturale perché la cosa è troppo calda. In questo momento, ogni situazione extra campo sono opportunità per guadagnarsi di nuovo la fiducia del gruppo e della gente. I post sui social? Sono bambinate".

Quindi Adani si sofferma anche sul caso Var in Spal-Fiorentina che ha fatto molto discutere: "Bisogna solo pensare che noi tutti siamo in cerca del giusto. Ci si abituerà ad una valutazione più profonda del regolamento e del calcio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui