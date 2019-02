CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Super Piatek, con 6 gol nelle prime cinque uscite ufficiali con la maglia del Milan. Acquisto azzeccatissimo per i rossoneri che hanno cambiato marcia e con la vittoria contro l'Atalanta hanno sprintato in zona Champions. L'attaccante polacco, pagato 35 milioni di euro, a meno di un mese dal suo acquisto vale già molto di più. Alla 'Gazzetta dello Sport', Perinetti, dg del Genoa, spiega: "Avendone la possibilità dovevamo venderlo a quella cifra.

In teoria vale già il doppio, oggi non potrebbe essere venduto per meno di 70-80 milioni". Per, dg della, "il valore lo fa anche il club cui ti rivolgi: al Genoa si arriva a 35, al Milan si raddoppia, alvarrebbe non meno di 100 milioni". Per l'agente Andrea, "già oggi il Milan non chiederebbe meno di 60 milioni ma Piatek dovrà dimostrare continuità in più stagioni consecutive" Valutazione di 60 milioni circa condivisa anche da Davide