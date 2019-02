ROMA-BOLOGNA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE DI FRANCESCO MIHAJLOVIC - Chiude la lunga ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, iniziata venerdì con l'anticipo Juve-Frosinone, il 'monday night' tra Roma e Bologna. I giallorossi di Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria in Champions League contro il Porto, hanno bisogno di un risultato positivo per non perdere terreno dal Milan di Gattuso, al quarto posto in classifica; di contro, i rossoblu di Sinisa Mihajlovic arrivano all'appuntamento dopo il pareggio interno contro il Genoa e hanno bisogno di punti in chiave salvezza, a maggior ragione dopo la vittoria dell'Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BOLOGNA

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan 42; Atalanta, Roma* e Lazio 38; Fiorentina e Torino 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Udinese e Spal 22; Empoli 21; Bologna* 18; Frosinone 16; Chievo** 9

*una partita in meno

**tre punti di penalizzazione

