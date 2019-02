Calciomercato Juventus, Ferrara 'consiglia' il centrale del futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS FERRARA DE LIGT / Juventus al lavoro per la difesa di domani. Caccia aperta a chi da qui ai prossimi anni dovrà assumersi la responsabilità di andare a sostituire la 'BBC' dei trionfi recenti. Tanti nomi sul taccuino del Ds Fabio Paratici, tra sogni come il giovane de Ligt e affari già conclusi, come il promesso sposo Romero.

Di questi ha parlato l'ex bianconero Ciro Ferrara, intervistato da 'Tuttosport': "De Ligt è un difensore giovanissimo, di grande personalità e di grossa prestanza fisica, rappresenta un investimento importante. Quella dell’Ajax è una scuola importante e l’ottavo di Champions contro il Real è stato bellissimo. Le big d’Europa faranno a gara e il suo valore crescerà ancora- Romero? Sta facendo molto bene e il Genoa è una buona vetrina. Entrare in un club importante, dove c’è gente che ha vinto tanto e continua ad avere fame e dove c’è un gruppo collaudato, gli permetterà di esprimersi al meglio".