Calciomercato Juventus, botta e risposta social: Marcelo contestato, sale l'ipotesi addio

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / Non è un bel momento per il RealMadrid e, ancora meno, per Marcelo. Il clamoroso ko interno col Girona infiamma la polemica e tra i principali obiettivi della critica c'è il terzino brasiliano, fuoriforma e sottotono. Sui social i tifosi sono impietosi e la contestazione è aperta.

Ieri, in particolare, una fan page del Real ha messo a confronto il rendimento del Real con Marcelo e quello con il più giovaneal suo posto: i numeri pendono nettamente a favore del classe '96 e hanno scatenato nuove critiche al più esperto Marcelo il quale, poco dopo, ha rotto il silenzio e ha risposto direttamente ai tifosi. "Tutta colpa mia. Andiamo avanti" la replica ironica del giocatore. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Dibattito aperto dunque, mentre le 'merengues' stanno già cercando l'erede (da Marcos Alonso a Alaba) e prendono quota le voci sul possibile addio a fine stagione. Destinazione? Il richiamo dell'amico Cristiano Ronaldo alla Juventus è forte...

