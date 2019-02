Calciomercato Chelsea, esonero Sarri: giornata decisiva

CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI / Momento importante per il futuro di Maurizio Sarri. Reduce dalle veementi polemiche per la roboante sconfitta contro il Manchester City, stasera il manager del Chelsea sfiderà il Manchester United negli ottavi di finale di FA Cup.

Qualora dovesse arrivare un'altra sconfitta, il suo destino sarebbe segnato, considerando che ormai da settimane circolano voci sul possibile esonero.

Intervistato di recente da Calciomercato.it, il giornalista inglese Neil McLeman ha fatto il punto su Sarri: "Potrebbe anche arrivare l'esonero all'improvviso. Secondo me gli va dato altro tempo: è ancora in corsa in tre coppe e può sempre arrivare nei primi quattro posti. Le prossime due-tre settimane saranno fondamentali".

