Calciomercato, non solo Maran: le panchine salvate dal week-end

CALCIOMERCATO CAGLIARI EMPOLI UDINESE / Week-end importante in fondo alla classifica di Serie A. Battendo rispettivamente Parma, Sassuolo e Chievo, il Cagliari, l'Empoli e l'Udinese hanno fatto un ulteriore passo verso la permanenza nella massima categoria.

Grazie a una doppietta di Pavoletti,ha rinsaldato la sua posizione sulla panchina dei sardi, con parte della tifoseria in polemica per i precedenti risultati negativi. Sorride anche, che col 3 a 0 sul Sassuolo ha in parte dimenticato le otto partite consecutive senza vittoria. Infine, tra alcuni fischi dei tifosi, ancheha tirato un sospiro di sollievo grazie al sofferto 1 a 0 imposto ai veronesi.