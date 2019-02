CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Che la Juventus abbia piazzato un gran colpo mettendo le mani su Aaron Ramsey a parametro zero era chiaro, ma se ad esaltarlo con toni trionfali è nientemeno che il leggendario Arsene Wenger che all'Arsenal lo ha cresciuto insieme a tanti altri campioni, allora i tifosi bianconeri possono davvero sognare.

Presente a Montecarlo alla consegna del Laureus Sport for Good Award, l'ex manager dei 'Gunners' ha parlato di diversi temi tra cui proprio il suo ex centrocampista pronto a sbarcare in Serie A. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti di mercato.

"L'acquisto di Ramsey da parte della Juve è un'operazione grandiosa perché lui è un ottimo giocatore - esordisce Wenger nelle dichiarazioni riportate dal 'Corriere dello Sport' -. Di centrocampisti con le sue qualità non ce ne sono molti perché è bravo a inserirsi in zona gol e a segnare, ma dà anche un bel contributo a livello di corsa e quantità. È una mezzala completa di quelle che trovi in tutte le zone del campo e in ogni momento della gara. Per l'Arsenal si tratta di una grave perdita, mentre per la Juventus, che ha concluso un'operazione importantissima, è un'opportunità davvero interessante".

