Calciomercato Juventus, da Dybala a Savic: che sfida all'Atletico Madrid!

CALCIOMERCATO JUVENTUS ATLETICO MADRID / Cresce l'attesa per la sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, in programma mercoledì in terra spagnola.

Aspettando il campo, il duello a distanza è già iniziato da tempo in sede di calciomercato , considerando alcuni interessi in comune che riguardano le due dirigenze: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Dal canto suo, la Juventus segue ormai da tempo i talenti di Simeone: per la difesa piace Stefan Savic, che la prossima estate potrebbe lasciare i 'Colchoneros'; nonostante l'obiettivo numero uno di Paratici sia Matthijs De Ligt, non è escluso un possibile tentativo per il centrale dell'Atletico. Da monitorare anche il profilo di José Gimenez, che, con l'uscita di Godin, è però destinato a restare. Spostandoci a centrocampo, invece, il nome caldo è Saul Niguez, pupillo del 'Cholo' che fa gola alle migliori società europee. Infine, un duello con gli spagnoli potrebbe giocarsi per Ruben Dias del Benfica, talento gestito da Jorge Mendes ed entrato nel mirino delle due dirigenze.

Dal canto loro, anche gli spagnoli seguono alcuni talenti della Juventus. Lo stesso presidente Cerezo di recente ha ammesso il suo interesse per Paulo Dybala, mentre Simeone stravede anche per Rodrigo Bentancur, seguito fin dai tempi del Boca Juniors. Nel mirino dell'Atletico, infine, figurano altri due bianconeri: Douglas Costa e Juan Cuadrado.



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui