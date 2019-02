Calciomercato Inter, Icardi show: domenica bestiale! Le ultime

CALCIOMERCATO INTER ICARDI MAROTTA WANDA NARA / Il caso Icardi continua a infiammare l'ambiente Inter. Quella di ieri sarà ricordata come una domenica eccezionale dal punto di vista mediatico, come tutta la trattativa per il rinnovo che va ormai avanti da mesi. Dapprima i segnali distensivi tramite i messaggi social di Wanda Nara e 'Maurito', che in mattinata invitano i tifosi ad andare allo stadio per Inter-Sampdoria; poi l'arrivo di Icardi allo stadio (dove non sono mancati i fischi), preceduto dal messaggio di Beppe Marotta in diretta tv: "Ho fatto una promessa a Wanda, di farle pervenire la nostra proposta nel corso di qualche settimana".

Così, terminata la gara, l'attenzione si sposta negli studi televisivi, dove non mancano commenti contrastanti dei commentatori, come dimostra lo 'scontro' tra Piccinini e Costacurta . Intanto, Wanda Nara si prepara all'appuntamento domenicale di 'Tiki Taka', dove, in lacrime, conferma la volontà del marito di restare in nerazzurro, prima del colpo di scena: la telefonata in diretta di Beppe Marotta, che assicura il calciatore e la procuratrice sulla volontà dei nerazzurri di proseguire il rapporto. Nelle prossime puntate, quindi, non sono esclusi nuovi colpi di scena: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Nonostante le schermaglie, la trattativa prosegue. Nelle prossime settimane si attendono novità importanti sul futuro di Icardi: la proposta potrebbe raggiungere i 7 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus, fino al 30 giugno 2023. Per quanto riguarda la clausola rescissoria, il club nerazzurro vorrebbe eliminarla dal nuovo accordo (attualmente è fissata a quota 110 milioni, valida solo per l'estero dall'1 al 15 luglio di ogni anno), mentre l'entourage del calciatore è disposto a concedere un innalzamento fino a 160 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui