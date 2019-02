INTER ICARDI WANDA NARA / E' stato sicuramente il caso della settimana che ha occupato le prime pagine dei giornali negli ultimi giorni e che continua a tenere con il fiato sospeso milioni di tifosi nerazzurri: tutto ciò che è stato costruito in 5 anni e mezzo tra Mauro Icardi e l'Inter è stato all'improvviso messo in discussione con la dirigenza nerazzurra che ha sollevato l'argentino dal ruolo di capitano, in merito alle ultime esternazioni di Wanda Nara che non sono state accolte benevolmente dai piani alti e dall'intera squadra. L'armata di Spalletti però non si è fatta distrarre e il suo lo ha fatto: prima la vittoria in Europa League nell'andata dei sedicesimi di finale contro il Rapid Vienna, poi la vittoria casalinga contro la Sampdoria proprio davanti ad Icardi e consorte. Una risposta importante, ma non scontata che trascina con sé una domanda: ma l'Inter ha bisogno ancora di Icardi? Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

L'Inter degrada Icardi: la fascia passa ad Handanovic

Per avere il quadro della situazione il più completo possibile, bisogna riavvolgere il nastro fino ad una settimana fa. Dopo la vittoria dell'Inter sul campo ostico del Parma e l'ennesima prestazione non convincente di Icardi, Wanda Nara difende a spada tratta il marito negli studi Mediaset durante 'Tiki Taka': ''Vorrei che Mauro fosse più tutelato dalla squadra perché a volte escono delle cattiverie da dentro. Rinnovo? Se mi date da scegliere tra questo e l’arrivo di uno che gli mette 5 palloni buoni, forse preferisco che Mauro abbia un aiuto in più''. Per la squadra ma soprattutto per la dirigenza del'Inter si è varcato il limite: Wanda Nara, in qualità di moglie e agente di Icardi, non può lasciarsi andare a dichiarazioni come queste. I giorni che seguiranno ad Appiano saranno di fuoco, fino ad arrivare al punto di rottura che si concretizza nella giornata di mercoledì: la dirigenza nerazzurra comunica ad Icardi la decisione di togliere la fascia di capitano dal suo braccio e di affidare i gradi al portiere Samir Handanovic, con tanto di annuncio su Twitter. Il numero 9 è una furia: lascia incredulo Appiano, si rifugia a casa e comunica l'incredibile scelta di non partire con il resto della squadra per la trasferta di Vienna. Qualcuno vocifera di un possibile problema muscolare, Spalletti smaschererà qualche ora dopo Icardi in conferenza stampa. L'Inter batte il Rapid 0-1, ma il risultato ottenuto sul campo passa in secondo piano.

Dalle lacrime di Wanda alla chiamata di Marotta: avanti ancora insieme?

Nel post partita il tormentone Icardi è destinato a far parlare ancora di sé.

Prima Spalletti, poi Ausilio e Marotta davanti alle telecamere ribadiranno nei giorni a venire un unico e forte concetto: la scelta è stata dolorosa ma inevitabile per il bene dell'Inter. La maggior parte dei tifosi nerazzurri si schierano apertamente dalla parte della società, una minoranza è disperata al pensiero di poter perdere il proprio bomber. I due coniugi scelgono di optare per il profilo basso, rifugiandosi nel silenzio anche sui social lasciandosi andare solo ad una dichiarazione d'amore nel giorno di San Valentino. Poi l'ex capitano dell'Inter tuonerà: "Meglio zitti che passare come stupidi". Sembra di assistere ad una partita a scacchi: Icardi si presenta regolarmente, come previsto, ad Appiano ma è ufficialmente non a disposizione di mister Spalletti (sarà confermato anche dalla società) a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. Coincidenze? Chissà, c'è solo la netta sensazione che il numero 9 ormai sia a tutti gli effetti un separato in casa. Le voci su un suo possibile futuro lontano da Milano alimentano le polemiche, soprattutto in ottica Juventus. L'attaccante argentino non viene convocato per la partita contro la Sampdoria mentre la tensione inevitabilmente cresce ancora di più quando Wanda Nara viene attaccata mentre è alla guida con i suoi bambini. Sembra di essere giunti al capolinea, poi il colpo di scena inaspettato: Icardi si reca a San Siro accompagnato dalla sua consorte per incitare da vicino la squadra. Un gesto inaspettato alla vigilia che suona come un messaggio di pace all'intero ambiente nerazzurro. I tifosi fischieranno il loro ex capitano, ma per riconquistarli ci sarà tempo. L'Inter vince ma è ancora il caso Icardi a far parlare di sè. In serata la showgirl argentina scoppia in un pianto liberatorio durante la puntata tanto attesa di 'Tiki Taka': ci penserà Marotta a rincuorare Wanda Nara, irrompendo in trasmissione e facendo anche una promessa in merito al rinnovo contrattuale di Icardi. Pace fatta? Si vedrà. Intanto è Radja Nainggolan, come portavoce dell'intera squadra, nel post partita della gara contro la Sampdoria a prendersi la responsabilità di far recapitare un messaggio ad Icardi: "Ha sempre dato tutto che aveva, spero per lui e per noi che rientri al più presto possibile. Abbiamo bisogno di lui''. Ora Mauro tocca a te.

