p>ROMA ZANIOLO LE IENE / È andata in onda questa sera l'intervista de 'Le Iene' a Nicolò Zaniolo in compagnia di sua madre Francesca . Nel finale la conversazione si è spostata sull'ipotetica partecipazione al Grande Fratello della mamma, che ha dichiarato: "Avevo parlato del GF come battuta, può essere una trasmissione per me perché non sapendo far niente chiunque ci può andare. Non so cosa dire…". Il giovane talento giallorosso si è subito innervosito: "No no, già è tanto questa intervista che neanche volevo fare. Il reality proprio no. Preferisco che si parli di me in campo e non di mia madre". Il classe 1999 è poi sceso dalla macchina visibilmente contrariato, mentre la mamma ha continuato a discutere con l'inviato del programma piuttosto imbarazzata.

