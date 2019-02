CALCIOMERCATO INTER ICARDI PICCININI COSTACURTA BERGOMI / Continua a far discutere la vicenda Icardi in casa Inter. Della situazione legata all'ex capitano nerazzurro ha parlato Sandro Piccinini, ospite a 'Sky Calcio Club'. Questo il pensiero del giornalista: "Tutti hanno sbagliato qualcosa in questa vicenda. Wanda Nara con qualche tweet fuori luogo, Icardi che non ha risposto alla convocazione in Europa League, ma più di tutti la società. Quella di togliergli la fascia è stata una decisione troppo forte, che ha portato a queste conseguenze".

Di diversa opinione è Alessandro, che punta il dito contro l'attaccante argentino: "Icardi quando si è meritato la fascia? In riferimento ai tweet, io avrei detto a mia moglie 'stai in silenzio o vai via di casa'". Pronta la replica di Piccinini: "Non sono affatto d'accordo su questo discorso, sa di sessimo! Lei è un procuratore e molti agenti uomini hanno fatto lo stesso. Va guidicata come agente". Infine, anchesi schiera contro l'ex Sampdoria: "Se il mio procuratore avesse detto una cosa del genere l'avrei salutato il giorno dopo. Le colpe sono dalla parte di Icardi e Wanda".