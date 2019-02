NAPOLI TORINO MAZZARRI / Finisce in parità Napoli-Torino. Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa - dove erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it - per commentare lo 0-0 del San Paolo: "Grazie per i complimenti, non sempre la stampa si accorge di quanto bene stia facendo il Torino. Poco coraggio? Quando devi giocare con una squadra forte non puoi non adeguarti a loro.

Ho avuto diversi calciatori indisponibili, abbiamo inventato Ansaldi a centrocampo e abbiamo fatto bene. Veniamo da 7 punti in tre partite, stiamo facendo bene e sono contento. Il San Paolo? Strano... non ho avvertito la sensazione di sempre, ho avuto la sensazione di quando subentrai in quella gara contro il Bologna. Non so perché... Arbitri? Oggi non ho visto grandi cose. Parlavo con Carlo e la pensiamo uguale. Su altre partite ho le prove che si sono persi punti per errori arbitrali".