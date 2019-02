NAPOLI TORINO ANCELOTTI / Secondo 0-0 consecutivo per il Napoli di Carlo Ancelotti. Intervistato al termine del match, l'allenatore azzurro è apparso piuttosto amareggiato ai microfoni di 'Sky Sport': "È mancato solo il gol, come è mancato nella partita di Firenze. Per il resto non posso dire nulla alla squadra, è impossibile non trovare il gol su 18 occasioni. Non stiamo finalizzando la mole di gioco che creiamo e dobbiamo lavorare su questo aspetto. Siamo in un'ottima posizione in classifica e la squadra è molto determinata e concentrata. Abbiamo un'identità ben precisa, ma dobbiamo trovare il gol. Forse ci manca un pizzico di cattiveria, di fortuna, ma è un problema che dobbiamo risolvere al più presto. Tutti dobbiamo finalizzare meglio, non è solo un problema di attaccanti e non dobbiamo focalizzarci su di loro. Sicuramente è una questione anche tecnica: un cross ben fatto, un passaggio migliore possono fare la differenza. La squadra sta giocando molto bene a calcio e deve continuare così. Sono arrabbiato e dispiaciuto perché meritavamo di vincere e non ci siamo riusciti.

Queste sono partite da portare a casa a tutti i costi". Infine, sulla questione stadio: "Chi bisogna convincere? Certamente non il nostro presidente. Il problema degli stadi è un problema generale, va anche detto che finora in casa avevamo ottenuto solo due pareggi. Non bisogna generalizzare".

CONFERENZA STAMPA - Ancelotti ha parlato anche in conferenza stampa, dove erano presenti gli inviati di Calciomercato.it: "La squadra è allenata e sta bene, gioca bene, ma non finalizza. Dobbiamo prendercela solo con noi stessi perché in due partite abbiamo prodotto 18 palle gol senza riuscire a fare un gol. Purtroppo in allenamento non si possono riprodurre le stesse condizioni. È un problema che va risolto, è l'unico perché giochiamo bene, siamo solidi, questo problema va risolto con più precisione o combinazioni.

Ospina doveva giocare a Zurigo, non stava bene e ho optato per metterlo in campo stasera. Resterà anche l'anno prossimo al di là delle partite che giocherà.

La classifica non influisce, non ci pensiamo. Tra qui e Firenze dovevano essere 6 punti, sono solo due, non possiamo pensare alla sfortuna ma dobbiamo pensare che è solo colpa nostra"

