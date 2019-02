ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Balotelli al terzo sigillo in quattro presenze con la nuova maglia del Marsiglia, Giovinco al primo sorriso in Arabia, a venti minuti dal suo ingresso in campo. E' un dolce week-end per gli attaccanti italiani all'estero, a cui fa eco la grossa prestazione del Craiova di Devis Mangia, che vince e dista tre lunghezze dal Cluj capolista.

ITALIANS, DA MARCHISIO A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

La Premier League riprenderà il 22 febbraio.

LIGUE 1

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 7,5 - Quattro presenze e tre gol, di cui uno nel 2-0 rifilato all'Amiens: quello del raddoppio. Inoltre, Super Mario ci mette lo zampino anche in occasione del vantaggio firmato da Thauvin propiziando l'azione, mentre il Var annulla una possibile doppietta.

Rinato?

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Marco Verratti (Psg), Gianluigi Buffon (Psg)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6 - Con una sventola sparata dal limite impegna seriamente Fahrmann nel pareggio a reti inviolate contro lo Schalke.

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza), Luca Caldirola (Werder Brema)

LIGA

DANIELE BONERA (Villarreal) 6 - Gioca una buona gara fino al 24', quando a causa di una botta ricevuta è costretto a chiedere il cambio e ad essere sostituito da Mori.

DANIELE VERDE (Valladolid) 5,5 - Titolare dietro le punte nello schema tattico presentato al Camp Nou contro il Barcellona, riesce ad incidere poco. Sostituito al 67'.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia)

RESTO DEL MONDO

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) 5 - Ne prende quattro, in casa dal Galatasaray vicecapolista. Feghouli è il suo giustiziere con una tripletta.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 7 - Entra al 62' rilevando Carrillo e siglando col piattone il suo primo gol in terra araba al minuto 80, servito da Gomis. Sono bastati venti minuti alla Formica Atomica per mettere il marchio al match.

CLAUDIO MARCHISIO (Zenit San Pietroburgo) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 5 - 77' in campo nella sconfitta di Debrecen arrivata col risultato di 2-1. Non riesce a metterci la firma, per una classifica che vede sempre in testa il suo Ferencvaros a +6 dalla seconda piazza.

GIANLUCA CURCI (AFC Eskilstuna) - Il campionato svedese ripartirà il 31 marzo.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 6 - Titolare nella vittoria di misura ottenuta sull'Asteras, ma senza andare in gol. Sufficiente la sua prova.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 7 – Continua il momento magico del suo Craiova, vittorioso in trasferta di misura. Decisivi i cambi operati in corso d'opera. In classifica è a -3 dalla capolista Cluj.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

DANIELE VERDE (VALLADOLID) 5,5

DAVIDE LANZAFAME (FERENCVAROS) 5

SIMONE SCUFFET (KASIMPASA) 5

TOP

SEBASTIAN GIOVINCO (AL-HILAL) 7

DAVIS MANGIA (CRAIOVA) 7

MARIO BALOTELLI (MARSIGLIA) 7,5

