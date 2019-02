INTER SAMPDORIA SPALLETTI / Nonostante il successo per 2-1 contro la Sampdoria è sempre la vicenda Icardi a tenere banco in casa Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lucianoè ritornato a parlare della situazione dell'ex capitano anche in conferenza stampa: "La parole di? Siamo tutti sul carro, siamo tutti sopra, tutte le componenti che fanno parte dell'Inter - le dichiarazioni del tecnico nerazzurro nel post-match -? Stasera ha fatto un passo avanti. Siamo sulla buona strada e vicini rispetto a quello che deve fare ogni partita". Spalletti poi svela un retroscena su: "Dopo Vienna non si era allenato, aveva preso una botta ed era in dubbio per scendere in campo. Nel secondo tempo è stato un carro armato: ci ha messo il cuore, encomiabile per impegno".