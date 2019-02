PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-TORINO: Sirigu paratutto

PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-TORINO / Il Torino di Mazzarri strappa un punto al San Paolo con uno 0-0 noioso ma efficace. Napoli che si spegne sulla difesa granata e soprattutto sui suoi errori: Insigne e Milik non riescono a superare un super Sirigu che salva il risultato in più occasioni.

NAPOLI

Ospina 6 - Prende pochissimi palloni, controlla la situazione senza patemi. Una porta inviolata per tornare a calcare il campo di gioco ci voleva proprio.

Malcuit 6,5 - In fase di spinta è davvero un'iradiddio, sa arrivare sul fondo, sa puntare l'uomo, ha piedi buoni e gran visione di gioco. Una palla data ad Insigne nel primo tempo fa urlare al fantasista. C'è di buono anche che è attentissimo in fase difensiva. Ottima la diagonale su Belotti, sempre nella prima frazione.

Maksimovic 6,5 - Così come Koulibaly anche lui ha vita piuttosto agevole contro gli attaccanti della sua ex squadra. Gestisce senza grossi patemi.

Koulibaly 6,5 - Nel primo tempo c'è una chiusura sugli sviluppi di un calcio d'angolo che vale un gol, per il resto controlla in tranquillità contro un attacco che difficilmente arriva dalle parti di Ospina.

Hysaj 6 - Monitora la situazione dalle parti di De Silvestri, non si prende troppe licenze di offendere ma sa farsi rispettare. In fondo era proprio la gara che doveva fare.

Callejon 6 - Buona la sua gara, si spinge meno del solito in avanti perché c'è Malcuit da aiutare su Ola Aina e Ansaldi, ma di certo non gli si può dare un'insufficienza, per impegno e per utilità tecnico-tattica. Dal 25' st Verdi 5,5 - Ha una sola occasione ma la spreca malissimo.

Allan 6 - Ha ritrovato senza dubbio lo smalto dei tempi migliori, quello che l'aveva reso 'Mister 100 milioni' nello scorso mercato. Tanta sostanza, tanta corsa e anche qualche responsabilità in fase di costruzione. Peccato per il rosso nel finale.

Fabian 6 - Sembra un po' involuto rispetto alle scorse settimane, forse sente un po' il peso della responsabilità e ne sta risentendo un po'. Non demerita in senso stretto, ma ha giocato partite decisamente migliori. Mettiamola così. Dal 25' st Mertens 5,5 - Non regala la necessaria spinta offensiva, ma con il suo ingresso il Napoli sembra più sciolto in avanti.

Zielinski 6 - Sempre un po' ad intermittenza, ma sta crescendo in termini di qualità e di apporto alla manovra. Forse addirittura meglio da centrale che da esterno. Resta comunque la solita prestazione a sprazzi che non convince mai del tutto.

Insigne 5,5 - La conclusione tirata addosso a Sirigu nel primo tempo poteva impostarla meglio, il palo pieno preso al 73' è invece una parabola straordinaria, che meritava ben altra sorte. Quando il pallone proprio non vuole entrare.

Milik 5,5 - Le occasioni le ha pure, ma in un modo o nell'altro non riesce mai a trovare la porta. Marcato anche molto bene dagli avversari, non riesce a trovare lo spunto, ma in impostazione ha una lucidità fuori dal comune, specialmente per essere un attaccante.

All. Ancelotti 6 - Il problema della sterilità offensiva continua a palesarsi come una grossa pecca nel suo Napoli, che crea pure tanto ma spesso è poco cinico sottoporta e comunque riesce a trovare lo specchio con sempre più difficoltà. Non basta neppure il 4-2-4 del finale.

TORINO

Sirigu 7,5 - Un paio di interventi decisivi nel primo tempo, nella ripresa toglie dall'angolo un piazzato di Fabiàn Ruiz che poteva valere il vantaggio azzurro.

E non finisce qui: sembra un cyborg, respinge ogni pallone indirizzato verso la sua porta. Quando si dice una serata di grazia.

Izzo 6,5 - Nel Torino di Mazzarri è un po' quello che era il Campagnaro di Napoli, ma stasera sicuramente la spinta offensiva è parecchio limitata per tenere a bada Zielinski e Insigne che gravita dalle sue parti.

Nkoulou 7 - In marcatura su Milik e su chiunque transiti dalle sue parti, non fa passare nulla. Una gran partita.

Moretti 6,5 - Va spesso a chiudere con irruenza, rischia più volte il giallo e alla fine lo prende dopo una decina di minuti nel secondo tempo. Ma si sa, in certe occasioni vanno bene anche le cattive maniere.

De Silvestri 6 - Con Hysaj è una sfida nella quale si controllano reciprocamente, lui in particolare sembra aver perso l'esplosività dei tempi migliori. Probabilmente non è un caso se in questa stagione sta faticando a tenersi stretta la maglia da titolare.

Lukic 6 - Si fa valere in mezzo al campo, mette ordine anche in posizione decentrata. In questo periodo è in una fase piuttosto positiva, e si vede.

Rincon 5,5 - Animoso ma soprattutto nervoso, rischia grosso a fine primo tempo quando si lancia in una mini-rissa con Insigne. Torna in campo ancora rabbioso, tanto che Mazzarri dopo 10 minuti lo toglie dal campo per evitare che prenda il secondo giallo. Dal 56' Meité 6 - Contribuisce a dare al centrocampo quella sostanza che Rincon sicuramente dava, ma senza il rischio di un fallo che potesse estrometterlo dal match.

Ansaldi 6 - In questa nuova posizione da interno di centrocampo sta trovando prestazioni inattese, una bella sorpresa. Per Mazzarri è l'incursore che spariglia le carte con tanta corsa e intelligenza tattica, insieme a Ola Aina forma da quella parte un duo per nulla semplice da affrontare. Dal 78' Parigini sv

Aina 6 - Un po' meno spinta rispetto al solito, ma va capito: di fronte Callejon e Malcuit che non sono certo gli ultimi arrivati. C'è da dire però che in fase difensiva non demerita di certo: splendida una diagonale su Milik dopo poco più di un'ora di gioco.

Berenguer 6 - Si muove molto fra le linee, crea difficoltà ai centrali difensivi e a quelli di centrocampo con tecnica e furbizia. Una gara non scintillante, ma sicuramente positiva. Dal 62' Baselli 6 - Dovrebbe dare una mano per strappare le offensive avversarie, non sempre ci riesce. Nel finale sfiora di testa la rete.

Belotti 6 - L'impegno non manca mai, la corsa neppure, ma stasera il Toro davanti al portiere ci arriva davvero poco. Lui come sempre si batte come un leone.

All. Mazzarri 6 - Imposta un Torino accortissimo, che chiude bene tutti gli spazi e tende ad annullare le fonti di gioco del Napoli. Magari perde un po' in termini di pericolosità offensiva, ma qualche soddisfazione in ripartenza il suo Toro 'rischia' anche di prendersela.

TABELLINO

NAPOLI-TORINO 0-0

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Hysaj; Callejon (70′ Mertens), Allan, Ruiz (70′ Verdi), Zielinski; Milik, Insigne.

A disp. Meret, Karnezis, Verdi, Luperto, Mertens, Chiriches, Ghoulam, Diawara.

All.: Carlo Ancelotti.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon (55′ Meité), Ansaldi (78′ Parigini), Aina; Berenguer (63′ Baselli); Belotti.

A disp. Ichazo, Rosati, Baselli, Zaza, Falque, Damascan, Meité, Parigini, Bremer, Ferigra.

All. Mazzarri.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna

AMMONITI: Rincon, Moretti, Aina (T), Insigne, Koulibaly, Allan, Hysaj

