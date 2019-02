INTER SAMPDORIA GABBIADINI / Terzo ko di fila per la Sampdoria, sconfitta anche dall'Inter nel match di questo pomeriggio a 'San Siro'. Non è bastato alla formazione di Giampaolo il guizzo fulmineo di Manolo Gabbiadini, entrato da pochi secondi in campo: "Dovevamo essere più bravi a tenere il risultato, potevamo fare più male all'Inter.

Adesso dobbiamo essere positivi nel reagire e pensare a fare bene nella prossima partita - spiega l'attaccante blucerchiato in zona mista - L'Europa? Sappiamo che abbiamo i mezzi per raggiungere certi traguardi, ci dobbiamo provare fino alla fine. Abbiamo dei valori e possiamo fare qualcosa d'importante. Gol più veloce del campionato? Non conta se la squadra perde, la mia prestazione non serve a nulla se poi la Sampdoria non raccoglie punti".