INTER SAMPDORIA POLITANO / L'Inter centra la terza vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League, nonostante il caso Icardi che continua a tenere banco nell'ambiente nerazzurro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Matteosi è soffermato sullo scottante argomento al termine del match contro la: "Noi eravamo concentrati solo sulla partita e a fare bene in campo. Spetterà alla società chiarire la situazione su Icardi - le parole in zona mista dell’ex Sassuolo - Nello spogliatoio non ci sono divisioni, siamo tutti uniti. Siamo una squadra compatta e lo abbiamo dimostrato anche oggi. Con Icardi è tutto tranquillo, non c'è nessun problema. Era fondamentale - aggiunge poi Politano - vincere per trovare continuità e tenere a distanza la Lazio".