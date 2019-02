INTER SAMPDORIA GIAMPAOLO / Furia Giampaolo al termine di Inter-Sampdoria. L'allenatore blucerchiato ha attaccato l'operato della terna arbitrale ai microfoni di 'Sky Sport': "Non meritavamo assolutamente la sconfitta per come abbiamo giocato. Se non porti a casa un risultato positivo dopo questo tipo di prestazione non puoi essere soddisfatto.

Fermo restando che io sono sempre molto orgoglioso della mia squadra, sono particolarmente arrabbiato perché sul gol del 2-1, sulla rimessa laterale di, c'è stato un fallo clamoroso ai danni di. Sarebbe stato da punire con un calcio di punizione a nostro favore e invece è stato assegnato il calcio d'angolo da cui poi abbiamo subìto gol. Resta grande rammarico, perché questo tipo di prestazione doveva portare a un risultato positivo. Sono mancati un po' di cinismo e furbizia in certi momenti della partita. Dispiace perché non portiamo a casa niente dopo una prestazione maiuscola".