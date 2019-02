INTER SAMPDORIA NAINGGOLAN / Radja Nainggolan decide Inter-Sampdoria e allontana le critiche delle ultime settimane. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il centrocampista nerazzurro ha commentato la vittoria contro il club blucerchiato: "Le squadre dietro stanno spingendo e noi abbiamo fatto il nostro dovere. Si sta chiacchierando troppo al di fuori del campo e noi dobbiamo cercare di vincere per restare sereni. Speriamo che si risolva tutto, perché siamo uniti e compatti e vogliamo continuare a vincere.

? Penso che sia uno che ha sempre dato tutto. Spero e credo, per lui e per noi, che possa rientrare il più presto possibile. Ha già dimostrato ciò di cui è capace. Abbiamo ancheche sta facendo bene, ma abbiamo bisogno di tutti per arrivare fino alla fine. A livello personale ho avuto dei problemi fisici, ma ora penso solo a giocare e a dare il mio meglio per la squadra. L'importante restano i tre punti conquistati. Europa League? Diventa bello giocarla perché c'è l'eliminazione diretta, noi ci giocheremo tutte le partite e poi vediamo".