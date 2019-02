Pagelle Napoli-Torino: i voti del primo tempo

PAGELLE NAPOLI TORINO TABELLINO / Risultato bloccato al San Paolo, con un Torino coriaceo e ben messo in campo che argina un Napoli però anche sprecone, che davanti al portiere potrebbe e dovrebbe essere più cinico. Sirigu in gran condizione sventa un paio di situazioni pericolose, in casa azzurra dà grande impressione Malcuit, oltre a Koulibaly autore di un salvataggio a fine primo tempo davvero epico.

NAPOLI

Ospina 6

Malcuit 6,5

Maksimovic 6

Koulibaly 6,5

Hysaj 6

Callejon 6

Allan 6,5

Fabian 6

Zielinski 6

Insigne 5,5

Milik 5,5

All.

Ancelotti 6



TORINO

Sirigu 7

Izzo 6

Nkoulou 6,5

Moretti 6,5

De Silvestri 6

Lukic 6

Rincon 6

Ansaldi 6,5

Aina 6

Berenguer 6,5

Belotti 5,5

All. Mazzarri 6



TABELLINO

NAPOLI-TORINO (Primo Tempo 0-0)

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabiàn, Zielinski; Insigne, Milik. A disp. Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Chiriches, Diawara, Mertens, Verdi. All. Ancelotti

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Berenguer; Belotti. A disp. Ichazo, Rosati, Baselli, Damascan, Meite, Iago, Zaza, Parigini, Bremer, Ferigra. All. Mazzarri

AMMONITI: 47' Koulibaly (N), 48' Rincon (T), 48' Insigne (N)

