INTER SAMPDORIA PAGELLE / La terza rete in campionato di Radja Nainggolan regala tre punti d'oro all'Inter nella corsa alla prossima Champions League. Alla Sampdoria - oltre agli interventi di Audero - non basta il guizzo del neo-entrato Gabbiadini dopo la prima rete del vantaggio nerazzurro con D'Ambrosio. Lautaro Martinez stavolta a secco, Quagliarella non trova la giocata vincente. Fischi della 'San Siro' nerazzurra all'ex capitano Icardi, presente in tribuna insieme alla moglie Wanda-Nara.

INTER

Handanovic 6,5 - Abbassa la saracinesca su Defrel salvando i nerazzurri dopo l'intervallo.

D'Ambrosio 6,5 - Si fa trovare al posto giusto al momento giusto per sbloccare il risultato. Dietro bada al sodo.

De Vrij 7 - Perno difensivo: dalle sue parti non si passa.

Skriniar 5,5 - Pasticcia con Brozovic in occasione della rete di Gabbiadini. Poco disinvolto per una volta.

Dalbert 5 - Non riesce a prendere le misure a Defrel. Costantemente in affanno.

Gagliardini 6 - Regala una gran palla ad inizio match a Lautaro, sprecata dall'argentino. Fa l'ssenziale, prezioso in fase di interdizione (59' Joao Mario 5,5 - Banale in alcune giocate, soprattutto nel finale quando c'è da gestire palla e far respirare la squadra).

Brozovic 5,5 - Non brilla in regia, 'regala' in compartecipazione con Skriniar una palla d'oro per il pari di Gabbiadini.

Politano 6 - Tanti guizzi nel primo tempo, sfiora il bersaglio grosso prima di lasciare il campo a Candreva. (68' Candreva 6 - Entra nell'ultima porzione di gara e partecipa con costrutto all'assalto nerazzurro).

Nainggolan 7 - Non si tira indietro anche se fatica a trovare il guizzo sulla trequarti avversaria. Prima della volée vincente con cui dà i tre punti vitali a Spalletti per la corsa Champions.

Perisic 7 - Si dà un gran da fare, però con poca lucidità nell'ultimo passaggio. Letale con il doppio passo ad ubriacare Bereszynski con cui regala a D'Ambrosio una palla d'oro per l'1-0 interista.

Lautaro Martinez 6 - Stavolta non gonfia la rete. Poco cattivo nei primissimi minuti quando spara addosso ad Audero. Cresce nella ripresa, svariando molto sul fronte offensivo.

All.: Spalletti 6,5 - Il pupillo Nainggolan gli consegna una vittoria fondamentale in chiave Champions.

Terzo successo consecutivo tra campionato ed Europa League: finora la squadra non sembra risentire del caos Icardi.

SAMPDORIA

Audero 7 - Ipnotizza subito Lautaro, sullo 0-0 si supera su Perisic. Incolpevole sulle due reti.

Bereszynski 5,5 - Perisic lo salta come un birillo nell'azione del gol di D'Ambrosio. Insicuro anche in appoggio alla manovra (81' Sala s.v.).

Tonelli 6,5 - Con mestiere se la cava con Lautaro Martinez. A parte lo svarione iniziale, puntuale nelle chiusure.

Andersen 6,5 - Difficile saltarlo, non sbaglia mai posizione nel cuore della difesa doriana.

Murru 5 - All'inizio soffre la vivacità di Politano. Si perde D'Ambrosio sulla rete del primo vantaggio dell'Inter.

Praet 6,5 - Ricama con precisione per le punte, dà anche quantità alla mediana di Giampaolo.

Ekdal 6 - Passano tanti palloni dai suoi piedi in regia, non sempre fa la giocata giusta (81' Vieira) s.v.).

Linetty 6 - Movimento costante e inserimenti senza palla. Prezioso nelle due fasi.

Saponara 6,5 - Sempre nel vivo della manovra offensiva, gli avversari fanno fatica a leggere i suoi tagli. (74' Gabbiadini 6,5 - Apena entrato fa subito centro con un sinistro letale per Handanovic).

Defrel 6,5 - Dalbert non riesce a stargli dietro, duetta bene con Quagliarella e Saponara. Handanovic gli nega la gioia del gol ad inizio ripresa.

Quagliarella 6 - Si sbatte come al solito, ma stavolta non trova la giocata 'magica'.

All.: Giampaolo 6 - La sua Sampdoria non va quasi mai in affanno nella prima ora di gara. Poi perde un po' di misure e il sinistro di Gabbiadini non basta per uscire indenne da 'San Siro'.

Arbitro Doveri 5,5 - Fatica a tenere in pugno la partita, soprattutto nella gestione dei cartellini.

TABELLINO

Inter-Sampdoria 2-1

73' D'Ambrosio; 75' Gabbiadini (S); 78' Nainggolan

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrj, Skriniar, Dalbert; Gagliardini (59' Joao Mario), Brozovic; Politano (68' Candreva), Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Vecino, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Cedric Soares, Miranda. All.: Spalletti

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski (81' Sala), Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal (81' Vieira), Linetty; Saponara (74' Gabbiadini); Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael Cabral, Belec, Bahlouli, Colley, Sau, Tavares, Ferrari. All.: Giampaolo

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Calvarese (sez. Teramo)

Ammoniti: D'Ambrosio (I), Perisic (I), LInetty (S), Skriniar (I)

Espulsi:

Note: recupero 2' e 5'; spettatori 55.127

