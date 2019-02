EMPOLI SASSUOLO DE ZERBI / Il Sassuolo è uscito sconfitto per 3-0 dalla trasferta contro l'Empoli. A commentare la sconfitta ci ha pensato De Zerbi a 'Radio Rai': "Dopo mesi conosco la squadra nei pregi e nei difetti. Oggi abbiamo fatto la gara più brutta della stagione. Io sono il responsabile in quanto allenatore.

Bisogna spingere in settimana, altrimenti si fanno delle brutte figure".

L'allenatore neroverde ha continuato: "Quando capitano situazioni del genere si chiede scusa e si va avanti. Qualcuno si sente tranquillo visto il piazzamento in classifica. Ci sono squadra davanti a noi che dobbiamo andare a prendere. La mia non è una squadra presuntuosa, ha altri problemi. Siamo entrati in campo con poca voglia e poca cattiveria. Fa più testo una gara del genere rispetto a quella contro la Juventus".

