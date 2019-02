p>SERIE C PRO PIACENZA CUNEO GRAVINA / Il presidente della Federcalcio, Gabriele, si è espresso in modo netto sulla vicenda relativa alla gara di Serie C tra Cuneo e Pro Piacenza, terminata 20-0 : "Sarà l'ultima farsa. Quello accaduto con il Pro Piacenza - riporta l''ANSA' - è un insulto allo sport e ai suoi principi. La FIGC aveva il dovere di far rispettare le regole. La nostra responsabilità è tutelare la passione dei tifosi, degli imprenditori sani e la credibilità del campionato. Sarà quindi l'ultima farsa".

