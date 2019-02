UDINESE CHIEVO DI CARLO / Ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico del Chievo, Di Carlo, ha commentato la sconfitta contro l'Udinese: "La prestazione è stata positiva. Abbiamo creato diverse occasioni ma le abbiamo sbagliate. Avevo lanciato dei messaggi al gruppo durante la settimana. Il gruppo ha fatto al meglio delle sue possibilità. Hanno giocato con il cuore, meritano solo i complimenti. La salvezza non è irraggiungibile.

Oggi un punto i avrebbe dato fiducia. Contro il Genoa dovremo avere lo stesso atteggiamento di oggi".

L'allenatore del club veneto ha poi commentato il rigore assegnato agli avversari: "Djordjevic non può vedere l'avversario: è in protezione. L'arbitro, che può vedere male, può dare rigore ma il VAR non può segnalarlo. Anche Pellissier è stato spostato di due metri mentre calciava ma nessuno si è mosso in quel caso. Ogni volta è così: il VAR deve essere uguale per tutti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui