CALCIOMERCATO INTER ICARDI MAROTTA / In casa Inter continua a far discutere il caso Icardi. Prima della gara contro la Sampdoria, Beppe Marotta ha rilasciato importanti dichiarazioni: "Tweet Wanda Nara? Io lo considero una prova di attaccamento alla società. Non c'è mai stata grande tensione, se non una decisione dei dirigenti, che non è una presa disciplinare nei confronti del ragazzo - le sue parole a 'Sky' - Ritenevamo, per il bene della squadra e di tutti, di prendere questa decisione. I capifamiglia devono prendere anche decisioni antipatiche. E' un percorso di crescita per lui stesso. Ha 25 anni, non è giusto pretendere tantissimo da lui. Rafforza il senso di appartenenza e la cultura della vittoria.

Il sasso? Mi sembrava il minimo prendere le distanze e scambiare dei messaggi con lei (Wanda Nara, ndr). Poi ci sono dei principi che un amministratore delegato deve far rispettare. Un passo del giocatore? Un passo può farlo lui o noi.non è stato solo un bravo allenatore ma anche un bravo gestore. Non si è mai parlato di esclusione dal gruppo, Mauro ha fatto tanto per l'Inter e deve continuare a farlo. E' un percorso di crescita che tutti dobbiamo fare. Ho fatto una promessa a Wanda, di farle pervenire la nostra proposta nel corso di qualche settimana".

IL FUTURO - "Questa situazione si può ricotruire. Vogliamo eliminare certe scorie dell'ultimo periodo - prosegue il dirigente - Futuro compromesso all'Inter? No, assolutamente. Presenteremo la nostra proposta, è giusto che sia così. Non vogliamo fare alcuna forma di ostruzionismo. Valuteremo che tipo di proposta inoltrare".

