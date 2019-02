GENOA LAZIO INZAGHI / La Lazio è uscita sconfitta per 2-1 contro il Genoa. La squadra di Simone Inzaghi ha subìto il 2-1 nei minuti di recupero. A commentare la gara ci ha pensato a 'Sky Sport' il tecnico biancoceleste, Inzaghi: “Gli infortuni non devono essere un alibi. La squadra non ha meritato di perdere. Ma il calcio non perdona. Radu si è superato su Correa. Poi c’è stata la traversa di Badelj. Non abbiamo concesso quasi niente.

Abbiamo subìto il pari su un rimpallo. C'è rammarico e dispiace ocmmentare oggi una sconfitta".

Per le ultime notizie sul calciomercato di A---> clicca qui!

Il tecnico ha poi commentato la prestazione di Badelj: "Ha giocato bene, sta sempre meglio. Ci ha messo il suo tempo per ambientarsi: è arrivato senza preparazione. Lui insieme a Leiva? Entrambi sono intelligenti. Noi di solito giochiamo a 3 in mezzo, saremo in emergenza perenne. Da qui alla fine dovremo stringere i denti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui