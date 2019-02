GENOA LAZIO CRISCITO / Vittoria fondamentale per il Genoa, che ha battuto la Lazio 2-1 con un gol all’ultimo respiro di Mimmo Criscito, autore della rete decisiva al 93esimo dopo il pari firmato da Sanabria.

Il terzino, che la scorsa estate ha fatto di tutto per esaudire il desiderio di tornare a Genova dopo gli anni allo Zenit, ha commentato il trionfo ai microfoni di Sky Sport: "Non si poteva chiedere di più, dopo l’1-0 magari i tifosi erano pessimisti, ma siamo riusciti a ribaltarla come pensavamo negli spogliatoi".

Il difensore ha commentato l’avvio di gara, che ha visto i biancocelesti passare in vantaggio con Badelj: "All’inizio eravamo un po’ passivi, ma col tempo siamo riusciti a crescere e finalmente portare a casa tre punti in casa che mancavano da troppo. È un passo importante per la salvezza, veniamo da quattro risultati utili consecutivi e speriamo di continuare così".

