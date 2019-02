SERIE C PRO PIACENZA CUNEO / Il Cuneo è stato protagonista di un risultato che ha dell'incredibile. Dopo aver siglato 16 gol nel solo primo tempo, la squadra di Scazzola ha annichilito il Pro Piacenza in Serie C, chiudendo la gara sul risultato di 20-0.

La squadra emiliana si è presentata in casa dei lombardi con soli 7 elementi giovanissimi e senza staff. Il motivo è da rintracciare nello sciopero dovuto al mancato pagamento degli stipendi. La squadra di Piacenza ha deciso di prendere parte alla partite per evitare di incorrere nella squalifica del campionato, che sarebbe stata comminata in caso di ennesima mancata presenza. Nelle precedenti tre gare infatti la squadra non si è presentata, subendo tre sconfitte a tavolino.

Per le ultime notizie sul calciomercato di A---> clicca qui!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui