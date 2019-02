Serie A, 24a giornata: Criscito beffa la Lazio, goleada Empoli

SERIE A 24A GIORNATA / Qualcosa si muove in fondo alla classifica di Serie A. Nelle gare odierne delle ore 15, valevoli per la 24a giornata di campionato, sono arrivate importanti vittorie per Empoli e Udinese, invischiate nella lotta per non retrocedere.

La, invece, è stata beffata al 92' dal, che ha raccolto tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda.

GENOA-LAZIO 2-1: 43' Badelj (L); 74' Sanabria (G); 92' Criscito (G)

UDINESE-CHIEVO 1-0: 85' Teodorczyk (U)

EMPOLI-SASSUOLO 3-0: 35' Krunic (E), 37' Acquah (E); 60' Farias (E)

CLASSIFICA: Juventus punti 66, Napoli 52, Inter 43, Milan 42, Roma 38, Lazio 38, Atalanta 38, Fiorentina 35, Torino 34, Sampdoria 33, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 28, Cagliari 24, Spal 22, Udinese 22, Empoli 21, Bologna 18, Frosinone 16, Chievo 9.

