INTER ICARDI / 19:40 - Nessuna espressione invece al momento del gol di Nainggolan.

19:35 - Al momento del gol di D'Ambrosio, Icardi e Wanda Nara sono stati inquadati sorridenti mentre applaudivano la squadra.

19:07 - Inquadrato sui maxi schermi del San Siro, Icardi è stato sommerso da un boato di fischi da parte del pubblico nerazzurro. Intanto Wanda Nara si diletta a scattarsi alcuni selfie.

18:44 - Nessun coro o striscione da segnalare nei confronti di Icardi nella Curva Sude del San Siro. Discorso diverso invece nel settore opposto, dove è stato rilasciato un volantino dedicato all'ex capitano, definito 'mercenario'.

Ore 18:10 - Inquadrati dalle telecamere del San Siro, Icardi e Wanda Nara appaiono piuttosto sereni e intenti a seguire il match dei nerazzurri".

Ore 17:58 - Mauro Icardi arriva a 'San Siro' insieme alla moglie-agente.

Ore 17:00 - Icardi continua a far parlare di sé. Dopo la decisione da parte dell'Inter di trasferire la fascia da capitano sul braccio di Handanovic, i rapporti tra l'attaccante e il proprio club sono ai minimi storici.

Un segnale di questa problematica è dato anche dal fatto che l'argentino non era sicuro di seguire da vicino la prestazione della sua squadra contro la Il motivo è presto spiegato: l'argentino ritiene ingiusta la decisione presa dal suo club . Presente anche la moglie-agente, Wanda Nara, impegnata stasera con la rete 'Mediaset'.

Sarà ancora Lautaro Martinez a guidare l'attacco dell'Inter nel match di questo pomeriggio. C'è grande curiosità sul comportamento dei tifosi nerazzurri, presenti in 50.000 al 'Meazza', sulla vicenda Icardi, nuovamente fuori dai giochi 'ufficialmente' per un problema al ginocchio. Intanto l'ad Marotta, intervistato da SkySport, si è espresso così sul caso della settimana: "I capi famiglia a volte devono prendere decisioni antipatiche. Icardi ha 25 anni e non è giusto pretendere troppo da lui. Dopo il sasso ho sentito Wanda e le ho mostrato solidarietà, è stata corretta ed educata”.

