PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-SASSUOLO/ Vince e convince la squadra di Iachini grazie alle ottime giocate di Farias e di Krunic. Giornata negativa per la squadra di De Zerbi dove a salvarsi è solo l’ex milanista Locatelli.

EMPOLI

Dragowski 6 – Bene sia nelle uscite alte che nei disimpegni con i piedi. Ottima la parata su Locatelli nel secondo tempo.

Veseli 6,5 – Riesce a controllare senza grossi problemi Boga, giocandogli spesso d’anticipo.

Silvestre 6,5 – Utilizza il suo fisico per limitare il raggio d’azione di Babacar.

Dell'Orco 6,5 – Con grande applicazione, riesce a limitare prima Brignola e poi Berardi.

Di Lorenzo 6,5 – Tanta corsa, grinta e duttilità tattica, dimostrandosi molto utile in entrambe le fasi offensiva.

Acquah 7 – La sua esperienza e la sua determinazione, sono due punti di forza per l’Empoli. Bravo nell’attaccare centralmente e sfruttare l’assist di Farias, per segnare il 2 a 0 al 37’. Dal 78’ Brighi - s.v.

Bennacer 6 – Funge da schermo davanti la difesa e riesce a dettare al meglio i tempi di gioco.

Krunic 7 – Funge da raccordo tra il centrocampo e l’attacco. Stupendo il gol messo a segno al 34’, con una serie di dribbling. Dall’88’ Ucan – s.v.

Pasqual 6– Nonostante l’età, dimostra ancora una volta tutte le sue qualità in entrambe le fasi e in fase di costruzione.

Farias 8 – L’ex Cagliari illumina e finalizza nel modo migliore possibile il gioco dell’Empoli a suo di assist e gol da vero attaccante d’area di rigore. Dal 68’ La Gumina 6 – Con la sua velocità e rapidità, tiene sempre in apprensione la difesa avversaria.

Caputo 6 – Sempre presente in area di rigore, dando qualche preoccupazione alla difesa del Sassuolo.

All.

Iachini 7 – Dopo un periodo sfortunato e pesante, il suo Empoli ritorna alla vittoria e lo fa con un’ottima tattica e in maniera convincente per carattere e applicazione.

SASSUOLO

Consigli 6 – Bene nelle uscite alte, non può far nulla sui gol dell’Empoli.

Lirola 5 – Tanta spinta offensiva ed impegno ma poco incisivo rispetto alle precedenti gare.

Magnani 4,5 – La posizione di Caputo, lo infastidisce e non poco, non riuscendo mai a prendere le giuste misure.

Peluso 4,5 – Dopo i primi 30’ discreti, l’ex Juventus entra anche lui nel vortice che distrugge l’intero Sassuolo, commettendo una serie di errori, come in occasione del gol di Farias.

Rogerio 4,5 – Ancora una volta, si dimostra poco propenso e capace di giocare come terzino, soprattutto in fase difensiva, sbagliando spesso la posizione.

Duncan 5 – Tanta corsa ma anche poca precisione in fase di costruzione, dando la possibilità all’Empoli di ripartire in contropiede. Dal 46’ Bourabia 5 – Fa ben poco per rendersi utile al Sassuolo.

Sensi 5,5 – Dopo un primo tempo discreto, fatto di precisione nei passaggi ed iniziative personali, scompare anche lui nel secondo tempo.

Locatelli 6 – Così come Sensi, anche l’ex Milan prova a dare la scossa dall’inizio alla fine, dimostrando di essere uno dei pochi a salvarsi.

Brignola 5 – Prova a ricercare spesso l’ampiezza per poi attaccare la profondità, ma la bravura di Dell’Orco e compagni, non gli consentono di fare molto. Dal 46’ Berardi 5 – Eccetto qualche iniziativa nei primi minuti, si innervosisce e non conclude più niente.

Babacar 4,5 – L’esperienza e la determinazione di Silvestre, così come il suo poco movimento senza palla, gli porta a concludere poco o nulla. Dal 76’ Matri – s.v.

Boga 5 – Tanta corsa, grinta e spirito d’iniziativa ma sin dall’inizio non riesce mai ad incidere quanto ci si sarebbe aspettato.

All. De Zerbi 5 – Ancora una risposta negativa per il suo Sassuolo, che deve continuare a lavorare e crescere soprattutto dal punto di vista mentale.

Arbitro: Mariani 6 – Discreta prova del direttore di gara della sezione di Aprilia, che sanziona con le ammonizioni solo i falli più cattivi.

TABELLINO

EMPOLI-SASSUOLO 3-0

Empoli (3-5-2): Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell'Orco, Di Lorenzo, Acquah (78’ Brighi), Bennacer, Krunic (88’ Ucan), Pasqual, Farias, Caputo. A disposizione: Provedel. Antonelli, Diks, Rasmussen, Nikolaou, Pajac, Traore, Oberlin, Mchedlidze. All. Iachini

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio, Duncan (46’ Bourabia), Sensi, Locatelli, Brignola, Babacar (76’ Matri), Boga. A disposizione: Pegolo, Demiral, Lemos, Ferrari, Adjapong, Djuricic, Magnanelli, Di Francesco, Scamacca. All. De Zerbi

MARCATORI: 34’ Krunic (E), 37’ Acquah (E), 60’ Farias (E)

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia)

AMMONITI: 57’ Sensi (S), 65’ Berardi (S), 71’ Pasqual (E), 84’ Bourabia (S)

ESPULSI:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui