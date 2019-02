INFORTUNIO RADU GENOA-LAZIO / La Lazio continua a perdere i pezzi. Al 71', Radu ha chiesto infatti il cambio per un problema muscolare.

Tra i più affaticati, il difensore rumeno è stato sostituito da Jordao che si è posizionato a centrocampo, per favorire lo spostamento di Leiva in difesa. Pochi minuti dopo, con la formazione biancoceleste in evidente difficoltà, è arrivato il pareggio dell'ex giallorosso