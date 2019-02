CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il 'caso' Icardi resta argomento dominante in casa Inter. Stasera il bomber, non convocato per il match contro la Sampdoria, si presenterà al 'Meazza'? Al momento sembra di no, ma non ci sono conferme in tal senso. Certo è che lui si sente e si è sentito enormemente offeso dalla certamente clamorosa decisione del club di togliergli la fascia, passata poi ad Handanovic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Una decisione che in un certo senso ha spaccato la tifoseria: parte di essa ha reputato eccessiva, inopportuna e dannosa la scelta di degradarlo, l'altra giustissima quanto obbligata considerati i problemi all'interno dello spogliatoio e non solo generati soprattutto dalle ultime dichiarazioni di, sua moglie nonché agente che stasera a 'Tiki Taka' (se verrà confermata la sua presenza) - dove è ospite fissa e da dove ha spesso e volentieri rilasciato dichiarazioni al veleno - non dovrebbe comunque essere troppo aggressiva nei confronti della società targata