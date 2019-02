p>SPAL FIORENTINA MATTIOLI CHIESA / Enormi polemiche dopo le decisioni arbitrali di SPAL-Fiorentina, un 1-4 che si ricorderà a lungo. Il presidente del club estenseintervenuto in zona mista, ha mostrato tutto il suo disappunto attaccando frontalmente il viola Federico Chiesa: "Ho rivisto l'episodio, assurdo fermare il gioco per un fallo da rigore non netto. Gli pestano solo la punta dei piedi, ma sappiamo che Chiesa inventa falli, è una sua dote. Una persona poco seria, il suo modo di fare è questo".

In seguito, il dirigente è passato all'arbitraggio: "Il VAR ha sbagliato ancora, ci era già accaduto col Torino. Il nostro gol era meritato, la nostra società non può esssere trattata così, siamo passati da co***oni. Proveremo a sentire la Lega".

