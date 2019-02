p>SPAL FIORENTINA PETAGNA/ Andrea, attaccante della SPAL, è stato intervistato al termine del primo tempo con la Fiorentina, ai microfoni di 'DAZN': "La Fiorentina è una squadra forte, difficile giocare contro di loro, adesso dobbiamo fare un secondo tempo alla grande". Per le ultime notizie sulla domenica di Serie A---> clicca qui!

L'ex centravanti dell'Atalanta ha poi parlato della sua esultanza: "Era per il nostro fisioterapista, era per lui il gol e per tutti quanti".

