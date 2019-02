JUVENTUS EMRE CAN RONALDO / "La Juventus? Una famiglia. Qui c'è grande senso del gruppo. Lo spirito dello spogliatoio è simile al Liverpool: si sente ben chiaro il senso della squadra". Così ha parlato Emre Can, intervistato da 'Tuttosport'. Il tedesco ha parlato dell'ambiente bianconero e dei prossimi impegni stagionali. "Il gruppo è fantastico. Siamo tutti amici. Qui c'è Cristiano Ronaldo, il migliore del mondo, ma nello spogliatoio è uguale agli altri. E' un calciatore pazzesco e una persona umile, per nulla presuntuosa" afferma. Poi sulla Champions League: "Sappiamo di avere di fronte a noi partite determinanti.

Vogliamo vincerle tutte, ma sappiamo che sarà dura. La sfida contro l'? Siamo esaltati e concentrati. C'è grande fiducia, anche se loro sono uno degli avversari più duri che ci potessero capitare. Chi sono i favoriti per vincere la coppa? Credo che sia la Champions più equilibrata degli ultimi anni.sono fortissime. Il Liverpool ci arriva da finalista uscente, ilsta entrando in forma. E poi ci siamo noi, ile il". Infine sulla malattia alla tiroide: "Ho imparato moltissimo. Ora mi sento più forte e consapevole e apprezzo di più i particolari della vita. Grazie ai medici della Juventus: mi hanno aiutato tantissimo".