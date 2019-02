CALCIOMERCATO INTER KROOS MILINKOVIC-SAVIC / Con Modric che sembra destinato a rinnovare con il Real Madrid, a lasciare il club spagnolo potrebbe essere Toni Kroos. Il centrocampista tedesco potrebbe essere arrivato a fine ciclo e per lui si parla di un interesse dell'Inter.

A testimoniare il possibile addio dell'ex Bayern Monaco ci sarebbero le mosse in entrata di Florentino Perez: come riferisce 'donbalon.com', il presidente del club madrileno avrebbe già individuato il colpo da piazzare per far fronte all'eventuale cessione di Kross. Sarebbedellail nome cerchiato in rosso dai dirigenti del Real Madrid: la società spagnola segue da tempo il centrocampista serbo che quest'anno ha vissuto un inizio di stagione complicato prima di dare segnali di risveglio. Attualmente infortunato, Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio in estate e il Real Madrid sarebbe pronto a farsi avanti.