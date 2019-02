CALCIOMERCATO INTER ICARDI DZEKO / In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi. L'argentino, persa la fascia di capitano, sembra ormai in rotta con la società. Il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti avrebbe aperto le porte ad una cessione, mentre l'agente del giocatore Wanda Nara, attraverso i social, resta enigmatica per quanto riguarda il futuro. Nel frattempo il club milanese si guarda attorno e studia delle possibili alternative in caso di addio dell'argentino. Paulo Dybala resta un nome gettonato dalla dirigenza, vista anche la grande stima da parte di Beppe Marotta nei confronti de 'La Joya'.

Attenzione però alla pista Edin. Per tutte le news sul calciomercato nerazzurro e non solo, CLICCA QUI

Come afferma 'Tuttosport' sarebbe infatti il bosniaco della Roma il primo obiettivo della dirigenza dell'Inter in caso di addio di Icardi. Marotta infatti cercherebbe un giocatore che non ostacoli la crescita di Lautaro Martinez e Dzeko sarebbe quindi l'uomo giusto da questo punto di vista. Spalletti lo ha già avuto alla Roma, ma la posizione del tecnico non è però certa. L'attaccante classe 1986 soddisferebbe però anche Antonio Conte, che la scorsa stagione è stato molto vicino ad averlo a disposizione al Chelsea. Oltre a Dzeko e Dybala, in lista ci sono però anche Duvan Zapata e Gonzalo Higuain.

