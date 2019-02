CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID ICARDI WANDA NARA / Ancora un tweet questa volta con giallo: Wanda Nara particolarmente loquace su Twitter e non mancano le dichiarazioni ad effetto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Una - che ha preceduto i due cinguettii con le foto di Mauro- è rivolta a smentire la notizia di 'Marca' secondo cui ilavrebbe rinunciare all'acquisto dell'attaccante argentino proprio per la presenza della moglie-procuratrice. "La versione del club spagnolo è totalmente falsa. Forse il tempo mi darà ragione, come quando mi hanno chiesto del grande interesse di una squadra italiana (J) e mi hanno trattato come una bugiarda. Poi un mese dopo lo ha ammesso anche il direttore sportivo". Il riferimento è all'interesse estivo della. Il post però è rimasto online soltanto pochi minuti, poilo ha cancellato, twittando le due foto di Icardi e iniziando a ritwittare i messaggi dei tifosi.