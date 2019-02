GENOA LAZIO INZAGHI / Sono solo 18 i convocati di Simone Inzaghi in vista della sfida di oggi in programma allo stadio Marassi tra Genoa e Lazio.

Il club biancoceleste deve fare i conti con numerosi infortuni: sono ben dieci i giocatori in infermeria . Scelte obbligate dunque per il tecnico, soprattutto in difesa, che avrà ha disposizione solo 18 giocatori.

I convocati:

Guerrieri, Strakosha, Proto, Acerbi, Badelj, Caicedo, Radu, Patric, Bruno Jordao, Kalaj, Pedro Neto, Immobile, Romulo, Correa, Cataldi, Marusic, Lucas Leiva, Caicedo.

