CALCIOMERCATO INTER VALENCIA / Diego Godin potrebbe non essere l'unico colpo a costo zero in casa Inter. Oltre al difensore uruguayano, i nerazzurri studiano con attenzione la situazione di Antonio Valencia. L'ecuadoriano, capitano del Manchester United, non rinnoverà il proprio contratto con i 'Red Devils' e a giugno sarà quindi libero di accasarsi altrove.

Il club milanese valuta con attenzione questa opportunità: nonostante l'età (compirà 34 anni ad agosto), Valencia è in grado di giocare in qualsiasi posizione sulla fascia destra ed è un giocatore di grande esperienza internazionale. Per tutte le news sul calciomercato nerazzurro e non solo, CLICCA QUI

L'Inter però non è l'unica società interessata al giocatore. Come riporta il 'Sun', sull'esterno sudamericano ci sono anche club di Premier League. In particolare sta pensando a lui il West Ham. Gli 'Hammers' sarebbero pronti ad offrire un contratto al giocatore in caso di addio al calcio di Pablo Zabaleta. Se l'argentino dovesse appendere gli scarpini al chiodo, l'ecuadoriano diverrebbe la prima opzione per sostituirlo.

