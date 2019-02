CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Ivan Rakitic all'Inter, affare possibile. Il croato potrebbe lasciare il Barcellona in estate, considerando anche l'arrivo già ufficiale di de Jong che potrebbe togliere spazio al 30enne di Rheinfelden.

I nerazzurri sono da tempo sul chi va là, pronti ad approfittare di un'eventuale possibilità di arrivare a: per farlo però occorrerà convincere ilche per il suo calciatore chiede una cifra importante, intorno agli 80 milioni di euro, una somma importante per il club italiano che intanto avrebbe già il sì del giocatore. Come si legge su 'Fuorigioco', infatti, avrebbe dato la propria disponibilità a trasferirsi all'Inter dopo aver sfiorato la Serie A in altre due occasioni in passato (). Quest'estate potrebbe esserci una nuova possibilità e questa volta Rakitic potrebbe davvero arrivare nel nostro campionato: Barcellona, costo ed eventuali concorrenti permettendo.